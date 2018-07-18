Украина

  • 173
    •  / 

В Украине проведут пробную перепись населения

В Украине проведут пробную перепись населения
Кабинет министров принял решение о проведении пробной переписи населения в Украине.
Cоответствующее распоряжение принято на заседании правительства. Решение принято без обсуждения.

Пробную перепись планируют провести в декабре 2019 года в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.

Во время переписи собираются использовать инновационные технологии сбора информации у населения.

Несмотря на то, что украинцев не считали уже 17 лет, Госстат ежегодно отчитывается о количестве населения. Согласно их данным, население Украины сокращается с 1994 года. Резкий спад произошел в 2014 году, когда страна недосчиталась чуть меньше 2,5 млн человек (в статистике перестали учитывать оккупированные Крым и Донбасс).

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2622.16 грн
10 RUB 4.1998 грн
100 EUR 3069.76 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи