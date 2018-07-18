Спорт

  • 117
    •  / 

Призовой фонд US Open-2018 побьет исторический рекорд

Призовой фонд US Open-2018 побьет исторический рекорд
Призовой фонд последнего, четвертого в сезоне турнира Большого Шлема - US Open - в 2018 году составит 53 млн долларов.
Как сообщает пресс-служба соревнований, по сравнению с аналогичным теннисным турниром 2013 года, сумма призовых выросла на 57%.

Чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах получат рекордные для турнира $3,8 млн. Обладатели титулов в парном разряде будут довольствоваться $700 тыс., что также является рекордом. Призовой фонд квалификационного турнира впервые составит более $3 млн.

Напомним, что US Open, или Открытый чемпионат США, пройдет с 27 августа по 9 сентября. Действующими чемпионами американского турнира Большого Шлема являются Слоун Стивенс из США и Рафаэль Надаль из Испании.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2622.16 грн
10 RUB 4.1998 грн
100 EUR 3069.76 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи