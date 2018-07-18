Кабмин запретил бонусы и вознаграждения в госкомпаниях 18 июля 2018 г. источник 0 0

Кабинет министров Украины запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду. С предложением выступил премьер-министр Владимир Гройсман.



"Я считаю и поддерживаю, что зарплаты должны быть достойными, премии должны быть достойными, чтобы люди не занимались коррупцией и так далее. Но что касается жадности и чрезмерности, фантастических каких-то цифр, которые планируется или предлагается выплачивать, я такого поддержать не могу. Собственником государственных компаний является украинский народ. Я думаю, что если честно и справедливо платить, то хорошо. А если чрезмерно, то никто это не поддержит", - сказал он.



Предложение Гройсмана члены правительства поддержали единогласно, после чего он поручил Министерству экономического развития и торговли выписать проект решения и подать ему на подпись.