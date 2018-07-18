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Кабмин запретил бонусы и вознаграждения в госкомпаниях

Кабмин запретил бонусы и вознаграждения в госкомпаниях
Кабинет министров Украины запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях.
Такое решение было принято на заседании правительства в среду. С предложением выступил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я считаю и поддерживаю, что зарплаты должны быть достойными, премии должны быть достойными, чтобы люди не занимались коррупцией и так далее. Но что касается жадности и чрезмерности, фантастических каких-то цифр, которые планируется или предлагается выплачивать, я такого поддержать не могу. Собственником государственных компаний является украинский народ. Я думаю, что если честно и справедливо платить, то хорошо. А если чрезмерно, то никто это не поддержит", - сказал он.

Предложение Гройсмана члены правительства поддержали единогласно, после чего он поручил Министерству экономического развития и торговли выписать проект решения и подать ему на подпись.

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