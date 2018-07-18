Новые правила в баскетболе: вместо комиссаров – видеоповторы 18 июля 2018 г. Олег Столбецов 0 0

Федерация баскетбола Украины обнародовала изменения, которые произойдут в организации и проведении национальных соревнований в сезоне-2018/19.

Одним из нововведений предстоящего сезона является Суперкубок Украины, рассказала в интервью пресс-службе ФБУ заместитель Генерального секретаря Федерации Лариса Шабанова. Он стартует за неделю до начала сезона.



Чемпион Украины «Черкасские Обезьяны» и обладатель Кубка Украины «Днепр» из одноименного города в двух матчах (на своей площадке и в гостях) по кубковой системе (две игры как одна) определят обладателя Суперкубка Украины-2018.



Что касается чемпионата Украины, в новом сезоне и мужские, и женские команды будут соревноваться по единой системе. В частности, команды обеих Суперлиг на первом этапе сыграют по круговой системе в четыре круга с разъездами, а затем разыграют по системе плей-офф призовые места.



В следующем сезоне ФБУ усиливает контроль за выполнением Правил по экипировке игроков. Игрока могут не допустить к участию в игре, если на майке спереди не будет написано на украинском языке название команды или города и на майке сзади – фамилия игрока. Такая же участь ждет игрока, если у команды не будет запасной игровой формы в случае загрязнения майки или/и шорт во время разминки либо игры (например, в результате кровотечения). Судья имеет право попросить заменить игрока, если по его требованию игровую форму не заменили.



Также существенно увеличилась сумма компенсационных выплат тренерам ДЮСШ за подготовку игрока до 21 года при его регистрации в команде Суперлиги и высшей лиги. Тренер ДЮСШ (или несколько тренеров одного игрока) получит 20 000 гривен, если его игрок будет впервые зарегистрирован в клубе мужской высшей лиги или женской Суперлиги. А после первой регистрации молодого баскетболиста в клубе мужской Суперлиги (мужчины) сумма возрастет до 40 000 гривен.



На последнем собрании представителей клубов Суперлиги президент ФБУ Михаил Бродский сообщил, что каждый из клубов получит систему видеоповторов для судей. По мнению Ларисы Шабановой, это революционное решение.



ФБУ обеспечит клубы Суперлиги системами видеоповторов, что позволит старшему судье матча принять верное решение в сложных ситуациях во время игры. Подобная система уже работала на решающих сериях Суперлиги пари-матч и помогла арбитрам принять правильное решение в финальной серии и серии за бронзовые награды. Также система видеоповторов для судей позволит клубам, где она используется, отказаться от услуг комиссаров.