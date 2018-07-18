На Харьковщине люди отравились грибами 18 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Жители села Бабаи Харьковского района отравились грибами.

Как сообщили в Харьковском областном ларабораторном центре, это первое отравление грибами в нынешнем году.



Туристы сплавлялись на байдарках по Северскому Донцу. В лесу возле Изюма они собрали неизвестные им грибы. На одной из остановок в лесу вблизи Балаклеи пострадавшие пожарили грибы на костре и съели их. Через полтора часа после употребления грибов у трех человек из четырех появились симптомы заболевания: тошнота, боль в животе, понос.



Пострадавшие обратились за помощью в Балаклейскую ЦРБ, где им была оказана первая медицинская помощь. Ночью туристов доставили в Харьковскую клиническую больницу – центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. У одного из пострадавших мужчин состояние здоровья улучшилось, в связи с чем он не был госпитализирован. Остальные три человека госпитализированы в реанимационное отделение и находятся на лечении с диагнозом: «Отравление грибами, средняя степень».