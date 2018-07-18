В Харькове продолжат рейды по стихийной торговле

Такое решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба горсовета
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Как сообщил начальник Харьковского городского управления ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Харьковской области Михаил Матвийчук, в минувшем году активное содействие в борьбе с точками стихийной торговли оказывала полиция, однако в этом году эта работа затормозилась.
– К сожалению, все наши письменные обращения относительно сотрудничества с патрульной полицией в этом вопросе сошли на нет. Если только за І-й квартал 2017 года было ликвидировано 57 точек стихийной торговли и 19 человек было привлечено к административной ответственности, то в этом году за І-е полугодие состоялся только один совместный с полицией рейд, – отметил Михаил Матвийчук.
Согласно законодательству, торговля молоком и молочными продуктами за территорией рынков категорически запрещена, поскольку продукты не проходят санитарный контроль. В местах же официальной торговли у поставщиков молочной продукции обязательно проверяется наличие справки, подтверждающей безопасность происхождения продуктов, в частности, что животное не болеет инфекционными заболеваниями: лейкозом, туберкулезом, стафилококком, стрептококком etc, также проверяется наличие у продавца санитарной книжки. Проходит проверку и молоко в цистерне – наличие пломбы на ней указывает на уровень безопасности и качества продукта, что оно не разбавлялось водой, содой или крахмалом.
К работе по выявлению и ликвидации точек стихийной торговли будет привлечена не только полиция, но и сотрудники КП «Муниципальная охрана».
В Харькове функционируют 39 рынков и торговых площадок, при которых работают 25 аккредитованных лабораторий (в минувшем году их было всего 14). С начала года на харьковских рынках было проведено 630 тыс экспертиз, по результатам которых было снято с продажи около 400 кг мяса и более 1,6 тыс л молока и молочной продукции.