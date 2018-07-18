Общество

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В Песочине открыли первое на Харьковщине отделение «Укрпочты» нового формата

В Песочине открыли первое на Харьковщине отделение «Укрпочты» нового формата
Новое отделение в микрорайоне «Мобиль» размещено в современном комфортабельном помещении.
Услуги здесь будут предоставлять, применяя новые технологии, которые позволят значительно сократить сроки доставки, сообщает пресс-служба ХОГА.

Директор филиала Харьковской дирекции ПАО «Укрпочта» Ваграм Гулян отметил, что отделение в Песочине – первое в области отделение нового формата. При отправке пересылок здесь будут применяться новые технологии. В отделении будут работать четыре многофункциональных операционных окна: у одного работника можно получить консультацию, отправить или получить письмо, посылку, осуществить платежи.

В помещении установлена  ​​современная климатическая система для комфорта персонала и клиентов, организован детский уголок. Отделение полностью приспособлено для людей с инвалидностью.

– В старом здании было мало места, образовывались очереди. Почтальонам негде было разместиться, даже для посылок места не было. А это помещение просторное, удобное, есть большая кладовка. Работать в таком помещении намного приятнее. И людям, думаю, тоже приятнее будет приходить, – говорит оператор отделения почтовой связи Лидия Куц.

Всего в отделении работают 10 сотрудников. Они будут обслуживать около 11 тысяч жителей Песочина. Отделение будет работать с 8 до 19 часов без перерыва.

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