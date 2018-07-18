Харьков

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К началу учебного года на Харьковщине готовы более тысячи учебных заведений

К началу учебного года на Харьковщине готовы более тысячи учебных заведений
Из 1602 учебных заведений Харьковской области к новому 2018/19-му учебному году подготовлены уже 1094 заведения – общеобразовательные, внешкольные и дошкольные учебные заведения.
– На ремонтные работы в учебных заведениях Харьковской области выделено уже около 400 млн гривен – из бюджетов всех уровней. К концу лета эта цифра значительно возрастет, – сообщил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.

Ремонты в учебных заведениях продолжаются согласно плану и будут завершены 15 августа. Вместе с этим продолжается подготовка к отопительному сезону. Проходят ремонтные работы в котельных, как газовых так и альтернативных, а также системах теплообеспечения и теплоснабжения. Все идет по графику, и подготовка к отопительному сезону должна быть завершена до 15 сентября.

Харьковские школы и больницы готовы к отопительному сезону


Уже этой осенью для обеспечения регулярного подвоза учащихся и педагогических работников сельской местности на маршруты выйдут 14 новых школьных автобусов, закупленных за счет совместного финансирования из областного и районных бюджетов.

– Этот год станет особенным, ведь стартует проект «Новая украинская школа» – и не просто как пилотный проект по отдельным школам, а все первоклассники и начальная школа будут учиться по новой концепции. Это новая среда, в которой дети смогут действительно комфортно учиться. Поэтому область активно готовится к началу нового учебного года, – сказал Анатолий Бабичев.

В области запланирован ряд мероприятий по укреплению материально-технической базы учебных заведений. В частности, капитальный ремонт открытых спортплощадок, оснащение 34-х учебных кабинетов по естественно-математическим дисциплинам, обеспечение компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием учебных заведений 4 районов области и коммунального учреждения «Харьковская областная Малая академия наук Харьковского областного совета» и другие.

Продолжается работа по созданию в учреждениях общего среднего образования 15-ти ресурсных комнат и 25-ти медиатек в 25 районах, шести городах и двух объединенных территориальных громадах. Планируется также приобретение тренажеров, спортивного инвентаря для 13 районов и пяти объединенных территориальных громад, а также обустройство беспрепятственным доступом для лиц с инвалидностью к зданиям трех учреждений интернатного типа, сообщает пресс-служба ХОГА.

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