К началу учебного года на Харьковщине готовы более тысячи учебных заведений 18 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Из 1602 учебных заведений Харьковской области к новому 2018/19-му учебному году подготовлены уже 1094 заведения – общеобразовательные, внешкольные и дошкольные учебные заведения.