Первый этап Кубка харьковчане проведут дома

В Федерации волейбола Украины состоялась жеребьевка первого этапа розыгрыша Кубка Украины среди мужских команд.

Как сообщал, на этой стадии турнира борьбу между собой поведут команды второй, первой и высшей лиг. Лучшие среди них получат право выступить на следующем этапе Кубка Украины, где к ним присоединятся команды Суперлиги, финишировавшие в прошлом сезоне на седьмом и восьмом местах. А с третьего этапа в борьбу за Кубок включатся уже все остальные коллективы элитного дивизиона.24 команды-участницы первого этапа разделены на семь групп, в четырех из которых сыграют по три команды, а в трех остальных – по четыре. Харьковская команда «ХОВУФКС» и «Змиевской энергетик» из поселка Солобожанский Змиевского района попали в группу «Г», где их соперниками также будут «Фаворит» из Лубен Полтавской области и ВК «Никополь» из одноименного города на Днепропетровщине. Игры в нашей группе пройдут с 21 по 23 сентября в Харькове. Команды сыграют в один круг, а в следующий этап выйдут коллективы, которые займут в каждой из групп первое и второе места.