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Из Украины улетел уникальный харьковский самолет

Из Украины улетел уникальный харьковский самолет
Харьковские авиаторы выполнили международный перелет на раритетном самолете По-2.
Летчики Сергей Филатов и Алексей Агиевич перегнали летательный аппарат из Харькова к новому месту базирования – на аэродром «Липки» в Минск.

Перелет занял девять часов без учета остановок. В Украине самолет заправляли два раза, в Беларуси – один. Пилоты преодолели в самолете с открытой кабиной 1200 км. Самолет летел со скоростью 120 км/час на высоте 300-1000 м.

Этот самолет По-2 был единственным в Украине летающим экземпляром. Он был воссоздан энтузиастами из ХАИ и несколько лет выполнял полеты на всевозможных фестивалях и даже в ознакомительных полетах. Самолет с оригинальным двигателем 1939 года был облетан в 2013 году. Теперь легендарный По-2 пополнит парк Минского аэроклуба.

Именно на таком самолете в 1934 году в Минском аэроклубе впервые начали осуществлять летную подготовку. Во время войны такие модели превращали в легкие ночные бомбардировщики, которые несли тяжелые снаряды. Когда-то именно от них пошло разговорное название «кукурузник» – бипланы можно было легко спрятать в полях.

Легендарный биплан можно будет увидеть на авиафестивале #Пронебо, который пройдет на аэродроме Боровая с 28 по 29 июля. В дальнейшем По-2 будут использовать для демонстрационных полетов. Планируется, что пилотировать его будет начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский. Подробности международного перелета будут освещены в документальном фильме «Крылья над Харьковом», сообщили в Харьковском аэроклубе имени Гризодубовой.

Тем временем специалисты Харьковского аэрокосмического университета имени Жуковского «ХАИ» совместно с сотрудниками Харьковского аэроклуба имени Гризодубовой общими усилиями работают над созданием нового самолета По-2, – процесс сборки завершен на 60%, для воссоздания летательного аппарата используются оригинальные детали и запчасти.

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