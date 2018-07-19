В колонии окрестили осужденных 19 июля 2018 г. Павел Гусев 0 0

В государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№25)» двое осужденных приняли Святое Таинство Крещения.

Эти люди уже не впервые отбывают наказание в местах лишения свободы, и у них было достаточно времени, чтобы переосмыслить свою жизнь и понять, что главное в жизни, ради чего вообще стоит жить, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.



Очень важным событием для двух осужденных мужчин стал день, когда они приняли Святое Таинство Крещения. Их решение было взвешенным и обдуманным. После длительного общения со священником, настоятелем храма отцом Владимиром, и тщательных приготовлений они стали посещать богослужения в храме Святого Николая при учреждении и изучать церковные традиции.



Первый заместитель начальника учреждения подполковник внутренней службы Сергей Конищев отметил, что проведение таких мероприятий положительно способствует духовной поддержке осужденных и их ресоциализации.