Общество

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В колонии окрестили осужденных

В колонии окрестили осужденных
В государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№25)» двое осужденных приняли Святое Таинство Крещения.
Эти люди уже не впервые отбывают наказание в местах лишения свободы, и у них было достаточно времени, чтобы переосмыслить свою жизнь и понять, что главное в жизни, ради чего вообще стоит жить, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Очень важным событием для двух осужденных мужчин стал день, когда они приняли Святое Таинство Крещения. Их решение было взвешенным и обдуманным. После длительного общения со священником, настоятелем храма отцом Владимиром, и тщательных приготовлений они стали посещать богослужения в храме Святого Николая при учреждении и изучать церковные традиции.

Первый заместитель начальника учреждения подполковник внутренней службы Сергей Конищев отметил, что проведение таких мероприятий положительно способствует духовной поддержке осужденных и их ресоциализации.

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