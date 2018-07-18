В Харькове блогеры спокойно проникли на танковый склад

В Харькове двое видеоблогеров пробрались на территорию танкоремонтного склада и с удивлением обнаружили, что она не охраняется.

За время беспрепятственной прогулки по территории им не встретился ни один охранник.Блогеры выложили видео на своем канале в YouTube. Как видно на кадрах, на объекте нет охраны, сторожевая вышка полуразрушена, ворота между различными частями склада не закрыты. Блогеры сумели даже посчитать количество боевых машин, указав цифру в три сотни танков. Кроме старых списанных и поставленных на хранение, они обнаружили также десять новых украинских танков Т-64БВ «Булат». Недалеко от них оказался и танковоз.— Мы нашли около трехсот старых советских танков, но когда прошли между ними дальше, там было еще штук десять новых танков и грузовик, который их привез. Выглядело это прямо как танковый военный автосалон! На них были бирки-пломбы, техника без пробега, — делятся впечатлениями авторы видео.Также блогеры похвастались, что нашли на территории бункер, в который им также удалось беспрепятственно попасть и заснять новые противогазы и фильтры.В видео отмечается, что состав танковой техники расположен в 500 метрах от железнодорожной станции Харьков-сортировочный, где начинается территория Харьковского бронетанкового завода.— Это территория государственного предприятия «Харьковский бронетанковый завод» государственного концерна «Укроборонпром». Этот завод постоянно ремонтирует технику для всех силовых структур, в том числе — и для Вооруженных сил Украины. Конкретно на этом видео видна символика Вооруженных сил. Но сколько там ремонтируется техники и из каких она частей — информация закрыта, — прокомментировал ситуациюначальник харьковского регионального медиацентра Минобороны Украины Дмитрий Горбунов. – Хочу отметить, что до передачи техники военным за ее ремонт, сохранность и режимность объекта отвечает именно завод.На самом предприятии от комментариев отказываются.По номерам телефонов, указанным на сайте предприятия (), отвечает один и тот же человек, который отказался представляться. Он сообщил, что с прессой у них никто не работает. Ни одного номера телефона он не знает, включая телефоны приемной, справочной etc.На следующий день скандальное видео прокомментировали в ГК «Укроборонпром». В концерне отметили, что техника на танковом складе в Харькове, которое сняли видеоблогеры, является избыточным имуществом Минобороны и принадлежит ВСУ. Соглашения между «Укроборонпромом» и Минобороны по ответственному хранению этого имущества не заключены. Концерн пытался упорядочить этот вопрос, но пока безуспешно.— Согласно законодательным нормам, предприятия концерна не имеют полномочий на ответственное хранение имущества Минобороны и, соответственно, на финансирование расходов на его хранение. Сейчас «Укроборонпромом» проводится расследование о состоянии охраны периметра предприятия, — отметили в концерне.