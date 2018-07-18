В Харькове блогеры спокойно проникли на танковый склад

За время беспрепятственной прогулки по территории им не встретился ни один охранник.
Блогеры выложили видео на своем канале в YouTube. Как видно на кадрах, на объекте нет охраны, сторожевая вышка полуразрушена, ворота между различными частями склада не закрыты. Блогеры сумели даже посчитать количество боевых машин, указав цифру в три сотни танков. Кроме старых списанных и поставленных на хранение, они обнаружили также десять новых украинских танков Т-64БВ «Булат». Недалеко от них оказался и танковоз.
— Мы нашли около трехсот старых советских танков, но когда прошли между ними дальше, там было еще штук десять новых танков и грузовик, который их привез. Выглядело это прямо как танковый военный автосалон! На них были бирки-пломбы, техника без пробега, — делятся впечатлениями авторы видео.
Также блогеры похвастались, что нашли на территории бункер, в который им также удалось беспрепятственно попасть и заснять новые противогазы и фильтры.
В видео отмечается, что состав танковой техники расположен в 500 метрах от железнодорожной станции Харьков-сортировочный, где начинается территория Харьковского бронетанкового завода.
— Это территория государственного предприятия «Харьковский бронетанковый завод» государственного концерна «Укроборонпром». Этот завод постоянно ремонтирует технику для всех силовых структур, в том числе — и для Вооруженных сил Украины. Конкретно на этом видео видна символика Вооруженных сил. Но сколько там ремонтируется техники и из каких она частей — информация закрыта, — прокомментировал ситуацию «Вечернему Харькову»
начальник харьковского регионального медиацентра Минобороны Украины Дмитрий Горбунов. – Хочу отметить, что до передачи техники военным за ее ремонт, сохранность и режимность объекта отвечает именно завод.
На самом предприятии от комментариев отказываются.
По номерам телефонов, указанным на сайте предприятия (712-888-2, 712-89-90, 730-56-55
), отвечает один и тот же человек, который отказался представляться. Он сообщил «Вечернему Харькову»
, что с прессой у них никто не работает. Ни одного номера телефона он не знает, включая телефоны приемной, справочной etc.
На следующий день скандальное видео прокомментировали в ГК «Укроборонпром». В концерне отметили, что техника на танковом складе в Харькове, которое сняли видеоблогеры, является избыточным имуществом Минобороны и принадлежит ВСУ. Соглашения между «Укроборонпромом» и Минобороны по ответственному хранению этого имущества не заключены. Концерн пытался упорядочить этот вопрос, но пока безуспешно.
— Согласно законодательным нормам, предприятия концерна не имеют полномочий на ответственное хранение имущества Минобороны и, соответственно, на финансирование расходов на его хранение. Сейчас «Укроборонпромом» проводится расследование о состоянии охраны периметра предприятия, — отметили в концерне.