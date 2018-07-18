Харьковчанка Элина Свитолина получила орден 18 июля 2018 г. Павел Гусев 0 0

Президент Украины поддержал инициативу главы ХОГА и наградил харьковскую теннисистку орденом «За заслуги» ІІІ степени.

– С гордостью за наших спортсменов сегодня вручила государственную награду Элине Свитолиной, которая отмечена президентом Украины за потрясающие, фантастические результаты, – сказала глава ХОГА Юлия Светличная. – Лучшая в Украине, пятая в мире, 12 блестящих побед на самых высоких теннисных турнирах… Конечно же, мы болеем за Элину и поддерживаем ее. И верим в ее будущие победы.



Элина Свитолина подчеркнула, что государственная награда для нее – это невероятный стимул двигаться вперед.



– Я очень благодарна всем, кто был причастен к этому. Государственная награда очень много для меня значит. Когда играет гимн Украины в честь моей победы, у меня всегда накатываются слезы на глаза, потому что это очень важно – выступать за свою страну и быть лучшей. Очень трогательно, что так много людей за меня болеют, и много флагов Украины на трибунах, – сказала спортсменка.