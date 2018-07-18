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Харьковчанка Элина Свитолина получила орден

Харьковчанка Элина Свитолина получила орден
Президент Украины поддержал инициативу главы ХОГА и наградил харьковскую теннисистку орденом «За заслуги» ІІІ степени.
– С гордостью за наших спортсменов сегодня вручила государственную награду Элине Свитолиной, которая отмечена президентом Украины за потрясающие, фантастические результаты, – сказала глава ХОГА Юлия Светличная. – Лучшая в Украине, пятая в мире, 12 блестящих побед на самых высоких теннисных турнирах… Конечно же, мы болеем за Элину и поддерживаем ее. И верим в ее будущие победы.

Элина Свитолина подчеркнула, что государственная награда для нее –  это невероятный стимул двигаться вперед.

– Я очень благодарна всем, кто был причастен к этому. Государственная награда очень много для меня значит. Когда играет гимн Украины в честь моей победы, у меня всегда накатываются слезы на глаза, потому что это очень важно – выступать за свою страну и быть лучшей. Очень трогательно, что так много людей за меня болеют, и много флагов Украины на трибунах, – сказала спортсменка.

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