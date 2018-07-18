В Харькове два трамвая на два дня изменят схему движения 18 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение трамваев по Салтовскому шоссе, на участке от разворотного круга «602 м/р» до проспекта Тракторостроителей, будет запрещено с 9:30 до 14:30 19 и 20 июля.