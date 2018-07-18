В Харькове два трамвая на два дня изменят схему движения

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета
, это связано с ремонтом контактной сети.
Движение трамваев изменится следующим образом:
трамвай №6
: Южный вокзал - ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе – перекресток пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе (технический разворотный круг);
в обратном направлении
: перекресток пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе (технический разворотный круг) - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - Южный вокзал;
трамвай №8
: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - перекресток пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская.