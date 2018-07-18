В Харькове продолжаются работы по энергоэффективности жилых домов

Участие в данной программе поможет сделать многоквартирный жилой дом энергоэффективным, сохранять в нем тепло и существенно экономить на коммунальных платежах.
Понимая, что отопительный сезон не за горами, многие харьковчане уже сейчас приступают к решительным действиям.
Так, для жилого дома по ул. Луи Пастера, 179
выполнены расчеты и разработан проект “Реконструкция ИТП (индивидуального теплового пункта) системы отопления жилого дома”. Это даст возможность жителям платить на 30-40% меньше за услуги теплоснабжения.
Сегодня уже ведутся технические работы по модернизации ИТП в данном доме:
- демонтирован гидроэлеваторный узел на системе отопления дома и на его месте будет установлена погодозависимая система подачи теплоносителя;
- для улучшения гидравлических показателей будет установлен циркуляционный насос с двумя клапанами, регулирующими давление в системе отопления.
Зачем это необходимо? Циркуляционный насос нормализует работу системы отопления, а погодный регулятор будет ограничивать поступление теплоносителя в систему в зависимости от температуры наружного воздуха для обеспечения комфортных условий проживания в квартирах.
Энергомодернизация жилья - единственный правильный путь меньше платить за коммунальные услуги.