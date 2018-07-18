Харьков

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В Харькове продолжаются работы по энергоэффективности жилых домов

В Харькове продолжаются работы по энергоэффективности жилых домов
С 2018 года в года в Харькове действует городская программа "30/70", согласно которой жители оплачивают всего 30% расходов на энергоэффективные мероприятия, а остальные 70% покрываются за счет средств городского бюджета.
Участие в данной программе поможет сделать многоквартирный жилой дом энергоэффективным, сохранять в нем тепло и существенно экономить на коммунальных платежах.

Понимая, что отопительный сезон не за горами, многие харьковчане уже сейчас приступают к решительным действиям.

Так, для жилого дома по ул. Луи Пастера, 179 выполнены расчеты и разработан проект “Реконструкция ИТП (индивидуального теплового пункта) системы отопления жилого дома”. Это даст возможность жителям платить на 30-40% меньше за услуги теплоснабжения.

Сегодня уже ведутся технические работы по модернизации ИТП в данном доме:

- демонтирован гидроэлеваторный узел на системе отопления дома и на его месте будет установлена погодозависимая система подачи теплоносителя;
- для улучшения гидравлических показателей будет установлен циркуляционный насос с двумя клапанами, регулирующими давление в системе отопления.

Зачем это необходимо? Циркуляционный насос нормализует работу системы отопления, а погодный регулятор будет ограничивать поступление теплоносителя в систему в зависимости от температуры наружного воздуха для обеспечения комфортных условий проживания в квартирах.

Энергомодернизация жилья - единственный правильный путь меньше платить за коммунальные услуги.

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