В Харькове продолжаются работы по энергоэффективности жилых домов 18 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С 2018 года в года в Харькове действует городская программа "30/70", согласно которой жители оплачивают всего 30% расходов на энергоэффективные мероприятия, а остальные 70% покрываются за счет средств городского бюджета.