Харьков может остаться без воды

В случае сохранения дефицита хлора для обеззараживания питьевой воды Харьков может остаться без централизованного водоснабжения в ближайшую субботу, а Кривой Рог и Житомир — в августе. Такой прогноз в эфире «Громадського радіо» озвучила вице-президент Украинской ассоциации водоканалов Ольга Бабий.
— Такая ситуация по всем городам, это просто вопрос времени. В каких-то городах запасов хлора на 17 дней, в каких-то — на 20, — заявила она.
Кстати, Николаев уже с понедельника, 16 июля, перешел на почасовое водоснабжение. В пресс-службе ГКП «Николаевводоканал» такое решение объясняют нехваткой жидкого хлора для обеззараживания воды.
Кроме того, по заявлениям экспертов, прекращение производства жидкого хлора единственным производителем этого вещества в Украине уже вызвало его подорожание в два раза. По расчетам ассоциации, даже если АО «Днепразот» восстановит выпуск хлора, он подорожает в разы — с 17−20 тысяч до 42−56 тысяч. Предприятие уже обратилось в Антимонопольный комитет с просьбой согласовать такую цену. А посему существующие тарифы на воду, естественно, не покроют столь высокую стоимость, что, соответственно, приведет к подорожанию централизованного водоснабжения.
В КП «Харьковводоканал» «Вечернему Харькову»
заявили, что официального подтверждения этой информации нет. Сколько на предприятии осталось хлора – тоже неизвестно.
— Пока официальной информации никакой нет. Как только появится, сразу же сообщим, — заверила начальник пресс-службы КП «Харьковводоканал» Александра Малиновская.
Напомним, единственный производитель жидкого хлора в Украине — ПАО «Днепразот» — остановил работу из-за повышения цены на газ, который необходим для производства и составляет около 80% стоимости продукции предприятия.
Как рассказал премьер Владимир Гройсман во время «Часа вопросов к правительству» в ВР, в Кабмине уже разработали аварийный план по замещению днепровского хлора, так что коллапса не будет.
— Что касается хлора, я поручил заняться этим вице-премьер-министру Геннадию Зубко. И тот план, который он мне предоставил, свидетельствует, что хлор в Украине будет, — заверил премьер-министр.
По словам Ольги Бабий, «Водоканалы» параллельно ведут переговоры с Польшей и Словакией.