В харьковских водоемах обнаружен возбудитель гепатита

Чем опасен ротавирус?

Ротавирус является самой частой причиной поноса у детей младше пяти лет. Ротавирусные гастроэнтериты, обычно с тяжелым течением, быстро приводят организм к потере жидкости. Заражение происходит фекально-оральным путем. Инкубационный период длится примерно два дня. Болезнь начинается с температуры и рвоты, после чего возникает профузный водянистый понос, который может длиться 4-5 дней. У взрослых ротавирусная инфекция протекает, как правило, не так тяжело и больше похожа на обычное расстройство пищеварения.

Специалисты провели повторные исследования воды на пляжах, где ранее был обнаружен антиген ротавируса, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре Минздрава. Так, под прицел экспертов попали «Акважур» — Журавлевский гидропарк в Харькове и «Баден-Баден» — Лозовеньковское водохранилище в Дергачевском районе. По результатам исследований в воде на пляже «Акважур» антиген не обнаружен, но в воде на пляже «Баден-Баден» он сохранился.Кроме этого, антиген ротавируса также обнаружен в Краснограде, а именно в воде городской зоны отдыха на реке Берестовой; в поселке Песочин – на пляже санатория «Роща» и в городе Люботин — на прудах Перекошка и Старолюботинский. А в воде зоны отдыха в пгт Зачепиловка на реке Берестовая специалисты нашли антиген вируса гепатита А.— Результаты исследований свидетельствуют о наличии в воде данных поверхностных водоемов возбудителей ротавирусной инфекции и вирусного гепатита А. В связи с этим не рекомендуем купание в этих водоемах, — предупредили в лабораторном центре.Кстати, по данным Харьковского лабораторного центра, по сравнению с прошлым годом заболеваемость гепатитом А в нашем регионе выросла в 4,3 раза!.