Общество

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Круглосуточное кафе мешает жить харьковчанке

Круглосуточное кафе мешает жить харьковчанке
Круглосуточное кафе мешает жить харьковчанке Жительнице одной из многоэтажек на улице 23 Августа не дают жизни сотрудники кафе, расположенного в соседнем доме.
Женщина жалуется на постоянный шум-гам-тарарам, который устраивает обслуживающий персонал увеселительного заведения, во все инстанции, но воз и ныне там. В ситуации разбирался «Вечерний Харьков».

По словам Татьяны, которая обратилась в редакцию «Вечернего Харькова», проблема эта длится еще с 2003 года. Причина всех ее бед находится в соседнем доме. Сначала, говорит она, там был компьютерный клуб, потом кафе – сначала под одной вывеской, затем под другой. Но суть от этого не меняется – заведение работает круглосуточно. А черный вход в это кафе находится буквально под ее окнами, что и доставляет, как утверждает Татьяна, жильцам массу неудобств.

— Вот воскресенье, в 7 утра приходят их дворник, посудомойщица и начинается громкий хохот, нецензурная брань, крики на весь двор. Потом появляется остальной обслуживающий персонал, усаживается на ступеньках входа с чашечкой кофе, сигаретами и базар-вокзал продолжается. И так целый день: один зашел – второй вышел, или целыми компаниями там сидят. Приходишь вечером с работы, одно желание – спокойно отдохнуть в тишине. Та нет же – под окнами по-прежнему шум-гам-тарарам. Одно непонятно – когда они работают? – возмущается Татьяна.

Женщина отмечает: отравляют жизнь жильцам вовсе не посетители этого заведения – они-то как раз до странности тихие, а именно сотрудники этого кафе.

— У меня есть подозрение, что они там занимаются распространением наркотиков. Одно время дворники во дворе постоянно выгребали из под окон специфические бутылочки коричневого стекла из-под медикаментов и использованные шприцы. Сейчас таких находок уже нет, видимо, перешли на что-то другое, — отмечает Татьяна.

По словам женщины, куда она только не обращалась с жалобами – и в прокуратуру, и в мэрию, и в райисполком, полицию вызывала, патрульные по нескольку раз на день приезжали, участковому звонила и даже на прием к начальнику ГУ Нацполиции в Харьковской области Олегу Беху по этому поводу записалась. Цель у Татьяны одна – чтобы это кафе закрыли.

— Полицейские приехали, посмотрели, провели с персоналом беседу… Говорят: «Мы с ними поговорили – нормальные ребята». И уехали. Неделю после этого может быть спокойно, а потом начинается все сначала. И этот беспредел длится уже много лет. Делаешь им замечания – могут матом послать или назло начинают еще больше беситься,— сетует Татьяна.— Из райисполкома пришел ответ, что, мол, санитарное состояние в норме, воздух в норме — и все.

В Шевченковском отделе Нацполиции «Вечернему Харькову» сообщили, что заявление (и не одно) от Татьяны действительно поступало.

— У этого кафе есть все разрешающие документы. С сотрудниками будет проведена беседа. Информация по наркотикам будет проверяться. Если факты подтвердятся, будет открыто уголовное производство и приняты меры, — заверила пресс-секретарь Шевченковского отдела Национальной полиции Ирина Мусиенко.

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