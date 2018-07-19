В Харьковской области на водохранилище массово мрет рыба

Щуки, караси и судаки – брюхом кверху! На Рогозянском водохранилище массовый мор рыбы.

Озвучена версия экоинспекции

Содержание кислорода в местах скопления погибшей на Рогозянском водохранилище рыбы составляет 0,92-2,96 мг/дм³ при норме не менее 4 мг/дм³, сообщили в Госэкоинспекции в Харьковской области. Вода была буро-зеленого цвета, с характерным запахом сероводорода.



Инспекторы также взяли три пробы воды для проверки содержания загрязняющих веществ, обработка которых продолжается. При осмотре прибрежно-защитной полосы не нашли субъектов хозяйствования или коммуникаций, которые могли бы сбросить загрязняющие вещества в водоем.



По предварительному заключению, возможная причина гибели рыбы – недостаточный уровень содержания растворенного в воде кислорода.