Общество

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В Харьковской области на водохранилище массово мрет рыба

В Харьковской области на водохранилище массово мрет рыба
Щуки, караси и судаки – брюхом кверху! На Рогозянском водохранилище массовый мор рыбы.
«Назревает экологическая катастрофа!» — бьют в набат активисты. Однако специалисты катастрофы не видят – это сезонное явление.

На Рогозянском водохранилище в Золочевском районе местные жители заметили массовый мор рыбы. Очевидцы опубликовали видео в Facebook, на котором видно огромное количество мертвой рыбы, которая плавает брюхом кверху по поверхности водоема. Снявшие эту картину мужчины, которые плывут на лодке, отмечают, что среди погибших рыб есть щуки, караси и судаки. Говорят, что мор начался несколько дней назад, неприятный запах стоит на всю округу.

«Рогозянское водохранилище! Тотальный замор рыбы! Назревает экологическая катастрофа!» – пишет в соцсети активистка Леся Бугай.

Местные жители считают, что мор рыбы, как и массовая гибель пчел, произошли из-за отравления химикатами, которыми обрабатывают поля. Однако специалисты «Рыбнадзора» пояснили «Вечернему Харькову» что причина гораздо прозаичнее.

— Всему виной жара и отсутствие сильного течения в водохранилище. Из-за этого вода цветет, и рыба вымирает. Катастрофы в этом никакой нет, это — сезонное явление, которое повторяется регулярно, — заявили специалисты.
Озвучена версия экоинспекции
Содержание кислорода в местах скопления погибшей на Рогозянском водохранилище рыбы составляет 0,92-2,96 мг/дм³ при норме не менее 4 мг/дм³, сообщили в Госэкоинспекции в Харьковской области. Вода была буро-зеленого цвета, с характерным запахом сероводорода.

Инспекторы также взяли три пробы воды для проверки содержания загрязняющих веществ, обработка которых продолжается. При осмотре прибрежно-защитной полосы не нашли субъектов хозяйствования или коммуникаций, которые могли бы сбросить загрязняющие вещества в водоем.

По предварительному заключению, возможная причина гибели рыбы – недостаточный уровень содержания растворенного в воде кислорода.

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