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Бендеру не снилось: аферисты придумали новую схему отъема денег у населения

Бендеру не снилось: аферисты придумали новую схему отъема денег у населения
Мошенники не устают придумывать все новые и новые схемы, как бы облапошить доверчивых украинцев и обчистить их банковские счета. Остап Ибрагимович Бендер скромно курит в отведенном для этого месте...
Одна из последних новаций аферистов – сообщение о крупной сумме денег, поступившей человеку на банковскую карту. Чтобы узнать, откуда буквально на голову свалился клад – нужно перейти по ссылке на лжесайт «Приват 24» и ввести свои реквизиты.

Специалисты кибербезопасности «Приватбанка» сообщили о появлении в Украине новой мошеннической схемы с использованием поддельных писем о «случайном» переводе денег и поддельных сайтов, внешне напоминающих веб-сайт «Приват24».

— То есть клиент банка получает непонятно от кого сообщение на свою электронную почту либо через мессенджер о пополнении карты неизвестным лицом на несколько тысяч гривен. Чтобы получить более подробную информацию, мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую квитанцию с фишинговым сайтом «Приват 24», — рассказывает руководитель пресс-офиса ГРУ «Приватбанка» в Харьковской области Олег Калашников. – Движимые любопытством люди заходят на этот фейковый сайт, вводят свой пароль и логин и… лишаются всех своих сбережений.

«Приватбанк» предупреждает: не открывайте подобные сообщения от мошенников и не реагируйте даже на самые заманчивые известия о неожиданных денежных переводах. Также ни в коем случае нельзя вводить свои логин и пароль на поддельных банковских сайтах. Настоящий «Приват24» находится по одному адресу: www.privat24.ua.

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