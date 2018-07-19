Бендеру не снилось: аферисты придумали новую схему отъема денег у населения 19 июля 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Мошенники не устают придумывать все новые и новые схемы, как бы облапошить доверчивых украинцев и обчистить их банковские счета. Остап Ибрагимович Бендер скромно курит в отведенном для этого месте...