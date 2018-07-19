Что изменит лицензирование украинских врачей

Что предусматривает эта процедура и как она повлияет на медработников и пациентов, выясняли эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.
Зачем нужно лицензирование?
Сегодня в Украине действует система аттестации врачей, которую нужно проходить каждые пять лет. Аттестация бывает двух видов: на присвоение и подтверждение квалификационной категории. По данным автоматизированной базы данных Министерства здравоохранения, уровень прохождения врачами аттестации достаточно высок и составляет 90-91%. Но влияют ли статистические успехи на качество медицинской помощи – под вопросом.
В Минздраве признают, что действующая аттестация является скорее формальностью, чем реальной проверкой квалификации врачей. По словам и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, система аттестации подтверждает стаж, но не профессионализм. Кроме того, она снимает с врача персональную ответственность перед пациентом за качество предоставляемых медицинских услуг. В случае некомпетентности врача решение о его привлечении к ответственности принимают «свои», например главный врач.
Поэтому министерство предлагает вместо аттестации ввести систему лицензирования. Свои предложения Минздрав обнародовал на своем сайте
и предложил публично обсудить.
К чему готовиться врачам?
Согласно Концепции лицензирования, переходный период должен продлиться пять лет – с 2020 по 2024 год. За это время все практикующие врачи должны будут сдать специальный экзамен. В Минздраве обещают, что сложность будет на уровне заданий интернатуры. Также новая модель потребует непрерывного профессионального развития врача. Речь идет об участии в образовательных мероприятиях (семинарах, тренингах, конференциях), за что врач будет получать соответствующие баллы. Минимальное количество баллов для получения лицензии будет определять Минздрав.
Врач сможет самостоятельно выбирать, где учиться и какие курсы посещать. В итоге на выдачу лицензии будут влиять образовательное портфолио врача и история его медицинской практики. Украина признает лицензии стран-членов ЕС, США, Канады, Японии и Израиля. Поэтому иностранные врачи смогут работать в стране без каких-либо бюрократических проблем.
Отечественные врачи должны будут подтверждать лицензию каждые три года. В случае халатности или существенных врачебных ошибок разрешение на практику может быть приостановлено или аннулировано.
– Каждый врач получит индивидуальную лицензию, подтверждающую его профессиональный уровень. Он самостоятельно будет планировать свое профессиональное развитие и нести персональную ответственность за свои действия, – отмечает глава Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук.
Контролировать процесс выдачи и аннулирования лицензий будет специальный Лицензионный совет из 30 врачей. Однако, по мнению заместителя председателя правления Всеукраинского врачебного общества (ВУВО) Константина Надутого, есть вопросы к персональному составу и функциям Лицензионного совета.
– Сейчас в аттестационных комиссиях хотя бы декоративно представлены представители профессиональных ассоциаций. В то же время в Минздраве говорят, что самостоятельно отберут высших арбитров для решения вопросов о предоставлении врачу права практиковать, – делится сомнениями эксперт.
В Минздраве подчеркивают, что это не финальная версия документа, и авторы готовы дискутировать. В частности, в состав совета будут привлекать иностранных экспертов, а независимость Лицензионного совета будет регулироваться отдельным законом, а не приказами министерства.
Изменения в системе образования
Появление лицензирования в Украине предполагает не только переходный период для врачей, которые уже работают, но и новый подход к обучению молодых специалистов. Так, с прошлого года поступить в медицинский университет стало сложнее. В частности, для поступления на медицинские специальности требуется не менее 150 баллов внешнего независимого оценивания (ВНО). Абитуриенты с высокими баллами могут выбирать среди желаемых медицинских учреждений, поступающие с более низкими баллами получают места по остаточному принципу.
– Если человек необразованный, немотивированный, не хочет быть лучшим специалистом, он не будет учиться и не станет хорошим врачом. 150 – для нас это вопрос жизни и смерти. Никаких компромиссов быть не может, – рассказывает заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.
Кроме того, с 2019 года студенты-медики, которые получают степень магистра, начнут сдавать Единый государственный квалификационный экзамен. Он будет состоять из четырех компонентов: тесты, практический клинический экзамен, международный экзамен по основам медицины, экзамен по английскому языку профессионального направления.
Первыми, кто будет сдавать лицензионный экзамен, будут студенты, которые поступили в магистратуру в 2016 году. Для получения лицензии выпускники интернатуры должны будут пройти через врачебную резидентуру, то есть последипломную больничную подготовку.
Успех системы лицензирования в Украине зависит от многих участников процесса: законодателей, руководителей системы здравоохранения и от самих врачей. Сейчас концепция лицензирования находится на этапе публичного обсуждения. Осенью Минздрав планирует подать на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.