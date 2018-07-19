Где искать защиту от домашнего насилия

Объясните, пожалуйста, что относится к понятию семейное насилие. И где искать от него защиту?

Надя

Куда обратиться в Харькове

- Первый харьковский местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи: Харьков, пр. Московский, 27

- Третий харьковский местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи: Харьков, пр. Науки, 56, офис 216 (2-й этаж)

- Харьковский областной центр социальных служб для семьи, детей и молодежи: т. (057)757-08-96, (057)757-08-94, (057)705-04-68, 61022, Харьков, пл. Свободы, 5, Госпром, 6 под., 9 эт., к.47

- Контакты мобильных бригад социально-психологической помощи: Харьков: 8-099-366 63-45, 8-093-795-34-53, 8-099-366-63-58, 8-093-795-31-06.

Как разъяснила заведующая Седьмой харьковской государственной нотариальной конторой Ирина Теленкова, домашнее насилие может быть следующих видов:— физическое (например, причинение телесных повреждений, незаконное лишение свободы, пытки, оставление в опасности, неоказание помощи, причинение смерти);— сексуальное (любые действия сексуального характера, совершенные без согласия лица);— психологическое (например, словесные оскорбления, угрозы, унижения, преследования, запугивания, ограничения волеизъявления лица, контроль в репродуктивной сфере, вред психическому здоровью);— экономическое (к такому виду насилия относится: умышленное лишение жилья, еды, одежды, средств или документов, препятствование в получении лечения, запрет работать или, наоборот, принуждение к труду, запрет учиться).Лицами, которые несут ответственность за домашнее насилие, могут быть:— один из супругов;— лица, проживающие (проживавшие) совместно одной семьей;— их родственники;— опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели;– бывшие супруги;– лица, имеющие общих детей.Если вы стали жертвой домашнего насилия, вам необходимо сразу же вызвать полицию –, обратиться на горячую линию по телефону(круглосуточно и бесплатно в пределах Украины). Если вы стали свидетелем насилия в отношении ребенка, немедленно сообщите об этом в службу по делам детей.Так же Ирина Теленкова сообщила, что в рамках проекта «Я маю право!» лицам, пострадавшим от домашнего насилия предоставляется бесплатная юридическая помощь (защита, представительство в суде, составление документов), гарантируется правовая защита, правовые услуги назначенного адвоката (юриста) оплачивает государство. Также предоставляется психологическая поддержка и социальные услуги (консультирование, кризисное и экстренное вмешательство, социальное сопровождение, посредничество и т.п.) в центрах социальных служб для семьи, детей и молодежи, мобильных бригадах социально-психологической помощи. Таким лицам может быть предоставлено временное пристанище в центре социально-психологической помощи, кризисном центре или приюте для жертв домашнего насилия.