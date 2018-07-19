Поезд на Москву изменит маршрут

Как сообщает официальный сайт ПАО «Укрзалiзниця»
, поезд № 73 Москва — Кривой Рог отправлением из Москвы 1, 7, 9, 13 августа и проходом через Харьков 2, 8, 10, 14 августа проследует своим маршрутом и расписанием до станции Синельниково-1 (приб. 8.29), отправится с нее в 9.30 и далее пойдет через Синельниково-2 (стоянка 9.38 — 9.40), Днепр-главный (10.29 — 11.30) и прибудет на конечную станцию Кривой Рог-главный 2, 8, 10, 14 августа в 14.32 (вместо 14.35). Обратный поезд № 74 Кривой Рог — Москва отправится со станции Кривой Рог-Главный 2, 8, 10, 14 августа в 11.46 (вместо 11.56), проследует через Днепр-Главный (15.43 — 17.03), Синельниково-2 (17.48 — 17.50), Синельниково-1 (техническая стоянка 18.00 — 18.50) и далее — своим маршрутом и расписанием. В указанные даты поезд в оба направления не проследует через станции Запорожье-1, Днепрострой-2, Марганец, Никополь, Чертомлык, Апостолово.
Кроме того, поезд №73 Москва — Кривой Рог отправлением из Москвы 5, 15, 19 августа и проходом через Харьков 6, 16, 20 августа проследует немного измененным расписанием. От Москвы до Запорожья-1 он пойдет по обычному расписаниею (приб. в Запорожье-1 — 6, 16, 20 августа в 9.46), отправится оттуда в 10.06 (вместо 10.17) и по всем последующим станциям проследует своим маршрутом и расписанием. Этот же поезд отправлением из Москвы 21 и 27 августа и проходом через Харьков 22 и 28 августа проследует своим обычным расписанием до станции Запорожье-1, отправится оттуда 22 и 28 августа в 10.06 (вместо 10.17), проследует через станцию Днепрострой-2 со стоянкой 10.46 — 10.48 (вместо 10.53 — 10.55) и далее — своим обычным расписанием.
А обратный поезд №74 Кривой Рог — Москва отправлением из Кривого Рога 26 июля прибудет на станцию Харьков-Пассажирский в этот же день в 22.53 (вместо 22.45), отправившись с нее, как обычно, в 23.44. Таким образом, у украинских таможенников и пограничников в этот вечер на проведение контрольных процедур в данном поезде будет в распоряжении на восемь минут меньше, чем обычно.