Поезд на Москву изменит маршрут 19 июля 2018 г. Олег Столбецов 0 0

В связи с ремонтными работами на Приднепровской железной дороге в отдельные даты августа временно изменится маршрут следования скорого поезда №74/73 Кривой Рог — Москва — Кривой Рог.