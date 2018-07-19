Технологии

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Сложные технологии Харькову по силам

Сложные технологии Харькову по силам
Руководитель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная посетила государственное предприятие ХМЗ «ФЭД», где ознакомилась с производственными мощностями, встретилась с коллективом и провела совещание с руководством концерна «Укроборонпром».
Юлия Светличная подчеркнула, что развитию промышленности в области уделяется повышенное внимание.

– Для Харьковской области – это ключевая сфера экономики. Около 70% прибыли дает промышленность, она же формирует более 50 % отчислений налогов в бюджет. В этой сфере занят каждый третий работающий житель региона, - привела данные глава Харьковской ОГА.

Заместитель генерального директора по авиастроению ГК «Укроборонпром» Александр Пащенко поблагодарил руководство области за содействие в продвижении продукции не только завода «ФЭД», но и других харьковских предприятий.

В частности, он отметил эффективную работу офисов Харьковской области в Китае и США и работу по продвижению бренда региона в мире.

– Харьковский регион знают даже в Монголии, в арабских странах, в Латинской Америке. Сейчас от предложений инвесторов нет отбоя, в том числе и в сторону предприятий: таких как «ФЭД», которым крупно повезло, что они находятся именно в Харькове, – отметил Александр  Пащенко.

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