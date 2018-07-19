Советы от ВХ

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Справку о составе семьи не обязательно получать лично

Справку о составе семьи не обязательно получать лично
Правда ли, что справку о составе семьи теперь можно получить по доверенности?
Михаил
Правда. С 16 июля получить справку о составе семьи уже можно по доверенности. Соответствующее решение было принято 11 июля на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета и уже вступило в силу.

Как отметил директор Департамента регистрации Олег Дробот, кроме возможности оформления справок о составе семьи по доверенности, собственник жилья теперь сможет получить справку без участия других собственников и совладельцев. С просьбой внести такие изменения в департамент обратились харьковчане, которые сталкивались с различными проблемными ситуациями при получении справок. Например, кто-то из собственников жилья мог находиться за границей, кто-то не мог обратиться по состоянию здоровья и т.д.

— Справку о составе семьи могли получить только собственники или наниматели конкретного жилого помещения. Причем если собственников было несколько, они все вместе должны были прийти и заказать эту справку. После принятия сегодняшнего решения такую справку может получить любой из собственников без присутствия других, а также наниматель, любое зарегистрированное по этому адресу лицо, если ему исполнилось 14 лет, законный представитель такого лица либо человек по доверенности, — рассказал о процессе выдачи справок Олег Дробот.

По его словам, принятие такого решения стало возможным после запуска единой автоматизированной системы формирования справок о составе семьи - «Портала электронных сервисов Харькова». Он отметил, что через портал уже сформировано 50 тысяч справок и 37,5 тысячи (75%) из них – без участия заявителя.

— Только каждая четвертая справка была оформлена с участием заявителя, но это все равно большое количество – есть необходимость и далее упрощать процедуру получения. Мы собираем информацию, кто их требует в бумажном виде. Например, вузы требовали, хотя оснований для этого мы не видим. Мы провели беседы с каждым вузом, и теперь такие справки требовать больше не будут. Так мы работаем с каждым органом, чтобы харьковчане не теряли время, – отметил директор департамента.

Он также сообщил, что с июня к порталу подключились уже более 200 нотариусов, и эта работа продолжается. Следующим шагом станет подключение к сервису городских предприятий – КП «Харьковводоканал», КП «Харьковские тепловые сети», Муниципального предприятия по вывозу твердо-бытовых отходов, ПАО «Харьковгоргаз», АК «Харьковоблэнерго».

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