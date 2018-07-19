В Харькове капитально отремонтируют 18 «дрифт-каров»

В рамках капитального ремонта предусмотрены ремонт кузова, приведение в порядок салона etc, сообщает пресс-служба горсовета
.
Кроме того, в этом году в Харькове планируют изготовить два трамвая собственного производства. Первый такой трамвай презентовали в апреле прошлого года. Вагон был собран специалистами Салтовского трамвайного депо. Его обшили, заменили электронное оборудование, установили двигатели повышенной мощности, дисковые тормоза. В кабине водителя появились компьютер и дисплей, на котором отображается информация о состоянии вагона и о его неисправностях. В салоне работает кондиционер, над каждой дверью установлены видеокамеры, кроме того, вагон адаптирован для людей с ограниченными возможностями. На ровных участках путей такой трамвай может развивать скорость до 65 км/ч.
Кроме обновления подвижного состава задача городской власти – прокладка современных трамвайных путей.
– Мы должны понимать, что наши трамвайные пути не в том хорошем состоянии, случаются съезды, поэтому мы, в первую очередь, ремонтируем трамвайное полотно, – отметил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
Напомним, что за счет средств городского бюджета в этом году планируется провести капитальный ремонт более 26 км трамвайных путей и реконструировать около 9 км путей и переездов.