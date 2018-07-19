В новом сезоне школьных лиг будет десять видов спорта 19 июля 2018 г. Алевтина Пивень 0 0

В течение восьми месяцев школьники будут соревноваться в 10 видах спорта: баскетбол, баскетбол 3х3, гандбол, волейбол, шахматы, бадминтон, регбилиг, черлидинг, легкая атлетика, футбол.