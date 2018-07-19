Спорт

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В новом сезоне школьных лиг будет десять видов спорта

В новом сезоне школьных лиг будет десять видов спорта
В течение восьми месяцев школьники будут соревноваться в 10 видах спорта: баскетбол, баскетбол 3х3, гандбол, волейбол, шахматы, бадминтон, регбилиг, черлидинг, легкая атлетика, футбол.
Уже утвержден график соревнований, а также приняты Положения об организации и проведении Харьковских спортивных школьных лиг по каждому виду спорта, сообщает пресс-служба горсовета.

Общеобразовательные учебные учреждения, которые хотят принять участие в спортивных школьных лигах нового сезона, могут подавать заявки с 1 сентября по 1 октября в Департамент по делам семьи, молодежи и спорта горсовета.

Напомним, харьковские спортивные школьные лиги проводятся ежегодно с 1 октября по 1
мая и состоят из трех этапов: школьного, районного и завершающего городского.

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