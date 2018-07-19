Когда можно не делать запись в трудовой книжке 19 июля 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Мой сын-студент на каникулах хочет подзаработать немного денег. Подскажите, как ему официально оформиться на работу и какие у него права?

Зинаида

Как разъяснили в Главном управлении ГФС в Харьковской области, трудовые отношения работодателя и работника должны оформляться надлежащим образом. Летом студенты обычно работают в сфере общественного питания, торговли, организации досуга, туризма, сельского хозяйства. И у них есть два пути осуществления трудовой деятельности: по трудовому договору или по гражданско-правовому договору.



Трудовой договор — это соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется выполнять определенную работу с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а работодатель – выплачивать зарплату и обеспечивать условия соответствующие труда.



Прежде чем человек приступит к работе по трудовому договору, работодатель должен подать в территориальные органы Государственной фискальной службы по месту учета его как плательщика единого социального взноса уведомление о принятии его на работу.

Заработная плата, отпускные работникам, осуществляющих деятельность по трудовому договору, а также выплаты, начисленные в соответствии с условиями такого договора, облагаются в общем порядке: единым взносом по ставке 22%, налогом с доходов физических лиц по ставке 18%; военным сбором по ставке 1,5%.



К доходу таких граждан, если он не превышает законодательно установленный предел (пп. 169.4.1 ст. 169 Налогового кодекса), может быть применена налоговая социальная льгота при условии своевременного представления заявления на ее использование.



А теперь о другом способе осуществления трудовой деятельности. Гражданско-правовой договор — это договоренность двух или более сторон, направленная на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.



Самыми распространенными среди таких договоров являются: на выполнение работ (договоры подряда); на оказание услуг.



По гражданско-правовому договору подрядчик, в отличие от работника, не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, он сам организует и выполняет свою работу.



Если с гражданином заключается договор гражданско-правового характера, то уведомление органа ГФС о приеме работника на работу не осуществляется и запись о выполнении работы в трудовой книжке не делается.



Сумма дохода, полученного налогоплательщиком по гражданско-правовому договору, облагаются налогом на доходы физических лиц (18%) и военным сбором (1,5%).



И, наконец, еще одно преимущество легального трудоустройства для студентов. Согласно пп. 166.3.3 ст. 166 Налогового кодекса они могут воспользоваться правом на налоговую скидку и вернуть часть средств, уплаченных за обучение в отечественных высших и профессионально-технических учебных заведениях, в случае, если они или члены их семей, которые платят за обучение, работали легально и получали доход в виде заработной платы.