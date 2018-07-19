На Харьковщине модернизируют школы

Средства выделены из Государственного фонда регионального развития в рамках проекта Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины и концепции «Новая украинская школа» Министерства образования и науки Украины, сообщает пресс-служба ХОГА
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– Это совсем другой подход к строительству, капитальному ремонту и реконструкции учебных заведений. Главная цель – создать школу, где дети захотят учиться. Такие проекты реализуются по всей Украине. В Харьковской области в прошлом году были разработаны шесть проектов, которые принимали участие в конкурсе на финансирование из ГФРР. Три из них будут профинансированы в этом году, – рассказал заместитель директора Департамента капитального строительства ХОГА Владимир Норчак.
Модернизацию этих учебных заведений планируется провести в течение двух лет. В качестве примера школы «Нового образовательного пространства» Владимир Норчак привел современную школу в Песочине, которая была открыта в этом году.