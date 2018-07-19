Харьков

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В Харькове продолжают инспектировать школы и больницы

В Харькове продолжают инспектировать школы и больницы
Около 500 проверок состояния противопожарной и техногенной безопасности проведены в 2018 году в учреждениях здравоохранения и образования в Харькове.
С весны 2018 года были проведены рейды в 71-м медицинском учреждении и в 417-ти школах и детсадах Харькова. Также в каждом из объектов сотрудники ГСЧС провели пожарные учения. В ходе проверок спасатели выявили множество нарушений противопожарной безопасности. В частности, были зафиксированы факты загромождения эвакуационных выходов и дополнительных дверей в зданиях, разукомплектованность противопожарных водопроводов, непригодные огнетушители, устройства молниезащиты и прочее. Возле 25 учреждений выявлены неисправные пожарные гидранты.

– По результатам проверок руководителям учреждений вручены предписания для устранения недостатков. За нарушения режимного характера 495 ответственных лиц были привлечены к административной ответственности. Самое плохое положение было выявлено в школе №29. Нам пришлось подать иск в административный суд для устранения нарушений, – сообщил начальник Харьковского городского отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимир Юрченко.

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов отметил, что возьмет под личный контроль устранение нарушений в учебном учреждении.

– Мы проконтролируем, как будут выполнены работы в этой школе, и до 1 сентября в этом учреждении будут устранены все недостатки противопожарной безопасности. Это очень серьезный вопрос, потому что более 300 детей, которые там учатся, должны учиться в комфортных условиях и понимать, что их жизни ничего не угрожает, – подчеркнул первый вице-мэр.

Кроме того, Департамент образования с 1 сентября должен организовать во всех школах города уроки по пожарной безопасности.

По данным Владимира Юрченко, с начала года были проверены 214 торговых центров Харькова, в отношении семи из них были направлены иски в суд. Эта работа будет продолжаться.

С начала года в харьковские больницы были закуплены 276 огнетушителей, 119 световых указателей, в медицинских учреждениях была проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций, ремонт электрооборудования, электросетей и прочее. В школы закуплено около 600 огнетушителей, 14 пожарных рукавов, 508 указателей путей эвакуации, лампы аварийного освещения, а 6 учебных заведений были оборудованы пожарной сигнализацией, сообщает пресс-служба горсовета.

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