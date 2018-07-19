В Харькове продолжают инспектировать школы и больницы 19 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Около 500 проверок состояния противопожарной и техногенной безопасности проведены в 2018 году в учреждениях здравоохранения и образования в Харькове.