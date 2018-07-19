Как харьковчане используют интернет 19 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

По данным выборочного опроса, проведенного в январе 2018 года, определено, что за последние 12 месяцев доступ в интернет дома имеют 60,8% домохозяйств Харьковской области.

Как сообщает Главное управление статистики в Харьковской области, интернетом пользовалось 62,2% населения Харьковской области (в основном – дома, об этом сообщили 94% опрошенных).



Не менее одного раза в день интернетом пользовались 77% опрошенных; не менее одного раза в неделю, но не каждый день – 18,7%; меньше, чем раз в неделю – 4,3%.



С целью общения интернет использовали 58,2% респондентов; скачивания фильмов, изображений, музыки; просмотр телевидения или видео – 55,8%; телефонных переговоров – 51,7%; поиска информации, связанной с вопросом здоровья, как для себя, так и для других – 47,2%; игры или их скачивание – 40,3%; обучение и образование – 27,5%; чтения/скачивания газет, журналов в режиме он-лайн – 27,2%. Только 0,7% опрошенных сообщили, что всемирной сетью пользовались для взаимодействия с органами государственной власти.