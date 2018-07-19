Украина

  • 180
    •  / 

С 1 сентября в подземных переходах обсутроят разделительные поручни на вход и выход

С 1 сентября в подземных переходах обсутроят разделительные поручни на вход и выход
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ вводит обязательное проектирование разделительных поручней при реконструкции или строительстве подземных переходов.
Как сообщил в Facebook замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе, соответствующие изменения приняты в обновленной государственной строительной норме "Улицы и дороги населенных пунктов".

"С 1 сентября на лестницах подземных переходов при их реконструкции или строительстве должны проектироваться разделительные поручни. Это упорядочит потоки людей на вход и выход, минимизирует возможные стыки и давки и создаст условия для безопасного движения", - написал Парцхаладзе.

Он подчеркнул, что данные нормы распространяются на новое строительство, реконструкцию и капремонт улиц и дорог в населенных пунктах и являются обязательными к выполнению.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2630.33 грн
100 EUR 3054.08 грн
10 RUB 4.1817 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи