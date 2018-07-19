С 1 сентября в подземных переходах обсутроят разделительные поручни на вход и выход 19 июля 2018 г. источник 0 0

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ вводит обязательное проектирование разделительных поручней при реконструкции или строительстве подземных переходов.

Как сообщил в Facebook замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе, соответствующие изменения приняты в обновленной государственной строительной норме "Улицы и дороги населенных пунктов".



"С 1 сентября на лестницах подземных переходов при их реконструкции или строительстве должны проектироваться разделительные поручни. Это упорядочит потоки людей на вход и выход, минимизирует возможные стыки и давки и создаст условия для безопасного движения", - написал Парцхаладзе.



Он подчеркнул, что данные нормы распространяются на новое строительство, реконструкцию и капремонт улиц и дорог в населенных пунктах и являются обязательными к выполнению.