Азовское побережье Крыма атаковали огромные медузы: видео 19 июля 2018 г. источник 0 0

В оккупированном Крыму, пляжи которого пустуют, появилась новая серьезная проблема.

Температура воды на Южном побережье упала из-за холодного течения, а Азовское побережье, которое обычно служит альтернативой для туристов на аннексированном полуострове, подверглось нашествию медуз.







Некоторые экземпляры достигают полуметра, передает радиостанция "Говорит Москва".



"Отдыхающие в Крыму оказались на грани нервного срыва: все южное побережье захватило холодное течение, температура воды упала до +13 градусов. Купаются только моржи. А на Азовском побережье Крыма, где отличные открытые песчаные пляжи, сегодня нашествие крупных медуз", - говорится в сообщении.



Аурелия – это самые большие медузы, которые водятся Черном море. Некоторые экземпляры достигают полуметра. Они не смертельны для человека, но ожоги оставляют достаточно болезненные. Сейчас эти существа находятся у побережья, и немногочисленные отдыхающие могут только ходить вокруг воды.