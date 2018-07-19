Крым

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Азовское побережье Крыма атаковали огромные медузы: видео

Азовское побережье Крыма атаковали огромные медузы: видео
В оккупированном Крыму, пляжи которого пустуют, появилась новая серьезная проблема.
Температура воды на Южном побережье упала из-за холодного течения, а Азовское побережье, которое обычно служит альтернативой для туристов на аннексированном полуострове, подверглось нашествию медуз.



Некоторые экземпляры достигают полуметра, передает радиостанция "Говорит Москва".

"Отдыхающие в Крыму оказались на грани нервного срыва: все южное побережье захватило холодное течение, температура воды упала до +13 градусов. Купаются только моржи. А на Азовском побережье Крыма, где отличные открытые песчаные пляжи, сегодня нашествие крупных медуз", - говорится в сообщении.

Аурелия – это самые большие медузы, которые водятся Черном море. Некоторые экземпляры достигают полуметра. Они не смертельны для человека, но ожоги оставляют достаточно болезненные. Сейчас эти существа находятся у побережья, и немногочисленные отдыхающие могут только ходить вокруг воды.

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