Мир

  • 135
    •  / 

Ryanair отменила рейсы 50 тысяч пассажиров из-за забастовки

Ryanair отменила рейсы 50 тысяч пассажиров из-за забастовки
Ryanair отменил рейсы из трех стран Европы, на которых 25 и 26 июля должны были вылететь до 50 тысяч пассажиров, из-за забастовки бортпроводников.
Как сообщает avianews.com, акция персонала затронет 24% рейсов из/в Испанию, 27% рейсов из/в Португалию и 31% рейсов из/в Бельгию.

Пассажирам, чьи полеты были отменены, отправлены sms и электронные письма с предложением бесплатно перенести вылет на +/-7 дней от первоначальной даты или вернуть билеты без штрафа.

Персонал лоукостера требует улучшения условий работы и оплаты труда.

В Ryanair же заявляют, что бортпроводники компании уже получают до 40 тысяч евро в год, имеют по 14 выходных дней каждый месяц и получают оплачиваемые больничные в случае болезни.

"Эта забастовка полностью необоснованна и не несет ничего, кроме цели разрушить отпуска семей и предоставить дополнительные бонусы конкурирующим авиакомпаниям в Бельгии, Португалии и Испании", - заявили в Ryanair.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2630.33 грн
100 EUR 3054.08 грн
10 RUB 4.1817 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи