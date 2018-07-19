Ryanair отменила рейсы 50 тысяч пассажиров из-за забастовки

Как сообщает avianews.com
, акция персонала затронет 24% рейсов из/в Испанию, 27% рейсов из/в Португалию и 31% рейсов из/в Бельгию.
Пассажирам, чьи полеты были отменены, отправлены sms и электронные письма с предложением бесплатно перенести вылет на +/-7 дней от первоначальной даты или вернуть билеты без штрафа.
Персонал лоукостера требует улучшения условий работы и оплаты труда.
В Ryanair же заявляют, что бортпроводники компании уже получают до 40 тысяч евро в год, имеют по 14 выходных дней каждый месяц и получают оплачиваемые больничные в случае болезни.
"Эта забастовка полностью необоснованна и не несет ничего, кроме цели разрушить отпуска семей и предоставить дополнительные бонусы конкурирующим авиакомпаниям в Бельгии, Португалии и Испании", - заявили в Ryanair.