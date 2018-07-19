Ryanair отменила рейсы 50 тысяч пассажиров из-за забастовки 19 июля 2018 г. источник 0 0

Ryanair отменил рейсы из трех стран Европы, на которых 25 и 26 июля должны были вылететь до 50 тысяч пассажиров, из-за забастовки бортпроводников.