Харьковская полиция поймала более полутора тысяч пьяных водителей 19 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Свыше 1700 пьяных водителей поймали на дорогах Харькова за первое полугодие 2018 года.

Как напомнили в пресс-службе патрульной полиции, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрена ответственность по ст. 130 КУоАП.



Если водитель впервые сел за руль нeтвeрeзим, то ему грозит административный штраф в размере 10 200 гривен и лишение права управления на год. Совершенное повторно в течение года это правонарушение предусматривает административный штраф 20400 гривен и лишение права управления на три года. Нарушение в третий раз влечет за собой штраф в размере 40 800 гривен и лишение права управления на 10 лет.