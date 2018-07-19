Происшествия

  • 141
    •  / 

Харьковская полиция поймала более полутора тысяч пьяных водителей

Харьковская полиция поймала более полутора тысяч пьяных водителей
Свыше 1700 пьяных водителей поймали на дорогах Харькова за первое полугодие 2018 года.
Как напомнили в пресс-службе патрульной полиции, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрена ответственность по ст. 130 КУоАП.

Если водитель впервые сел за руль нeтвeрeзим, то ему грозит административный штраф в размере 10 200 гривен и лишение права управления на год. Совершенное повторно в течение года это правонарушение предусматривает административный штраф 20400 гривен и лишение права управления на три года. Нарушение в третий раз влечет за собой штраф в размере 40 800 гривен и лишение права управления на 10 лет.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2647.24 грн
100 EUR 3067.63 грн
10 RUB 4.1837 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи