Педагогов и водителей обучат оказанию первой помощи 19 июля 2018 г. источник 0 0

C 2019 года Министерство здравоохранения планирует начать реформу экстренной медицинской помощи.

Минздрав предлагает начать обязательное обучение навыков оказания первой экстренной медицинской помощи для воспитателей в садиках, учителей в школах и преподавателей вузов. Также внедрят обучения работников социальной сферы, граждан, которые заняты на работах с повышенной опасностью и водителей.



Ученики 10-11 классов получат изучение навыков по специальной программе, объединяющей преподавание теоретических знаний с практическими.



По словам Минздрава, реформа должна улучшить ситуацию с оказанием первой помощи на месте происшествия.



Помощь смогут оказывать свидетели ДТП, которые не имеют медицинского образования, и для этого вводится статус экстренного медицинского помощника со специальным сертификатом. Такими помощниками станут пожарные, спасатели, патрульные полицейские и сотрудники МВД, водители общественного транспорта, проводники, бортпроводники и кондукторы.



Министерство имеет целью также помогать всем, кто желает пройти обучение и получить сертификат медицинского помощника.