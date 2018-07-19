Украина

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Педагогов и водителей обучат оказанию первой помощи

Педагогов и водителей обучат оказанию первой помощи
C 2019 года Министерство здравоохранения планирует начать реформу экстренной медицинской помощи.
Минздрав предлагает начать обязательное обучение навыков оказания первой экстренной медицинской помощи для воспитателей в садиках, учителей в школах и преподавателей вузов. Также внедрят обучения работников социальной сферы, граждан, которые заняты на работах с повышенной опасностью и водителей.

Ученики 10-11 классов получат изучение навыков по специальной программе, объединяющей преподавание теоретических знаний с практическими.

По словам Минздрава, реформа должна улучшить ситуацию с оказанием первой помощи на месте происшествия.

Помощь смогут оказывать свидетели ДТП, которые не имеют медицинского образования, и для этого вводится статус экстренного медицинского помощника со специальным сертификатом. Такими помощниками станут пожарные, спасатели, патрульные полицейские и сотрудники МВД, водители общественного транспорта, проводники, бортпроводники и кондукторы.

Министерство имеет целью также помогать всем, кто желает пройти обучение и получить сертификат медицинского помощника.

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