Экономика

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НБУ отчитался о борьбе с нелегальными обменниками

НБУ отчитался о борьбе с нелегальными обменниками
Национальный банк Украины в первом полугодии совершил 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.
Как сообщает пресс-служба НБУ, в ходе проверок было выявлено 39 нелегальных пунктов обмена валют в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Черкасской областях и  Киеве.

Информация о нелегальных обменниках направлена в правоохранительные органы.

"В 2018 году НБУ изменил нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность таких финансовых компаний и это заставило их усилить процедуры внутреннего контроля за работой своих структурных подразделений. Как следствие - количество выявленных существенных нарушений в работе таких подразделений снизилась, а объем средних ежедневных объемов валютно-обменных операций, приходящихся на один обменный пункт, наоборот - вырос", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Напомним, по итогам проверки в первом квартале были выявлены 11 нелегальных пунктов обмена валют. НБУ провел 264 проверки. За 2017 год было обнаружено 115 нелегальных пунктов.

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