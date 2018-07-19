Здоровье

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Туристам на заметку: на Канарах обнаружена опасная инфекция

Туристам на заметку: на Канарах обнаружена опасная инфекция
Туристов предупредили о вирусе Клебсиелла пневмонии на Канарских островах.
«На Канарских островах зарегистрирована вспышка инфекций вируса Клебсиелла пневмония. Туристов предупредили о его появлении на острове Гран-Канария. С января по апрель в больницы попали 13 путешественников из Швеции и Норвегии», – пишет издание The Sun со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

По словам экспертов ECDC, вирус не будет распространяться, если туристы вылечатся там, где они заразились, – отъезд на родину может способствовать распространению инфекции на территории других стран.

Дело в том, что по приезду на родину больные отправляются в больницу, где бактерии распространяются и вдыхаются другими людьми. Медики сообщают, что в этом году некоторые из штаммов бактерий стали устойчивыми к самым мощным антибиотикам.  Эти бактерии чаще всего передаются от человека человеку в больницах. Попадая в организм, бактерии могут вызвать пневмонию. Если же вирус окажется в крови, он может вызвать заражение. Отмечается, что 13 скандинавских туристов, которые заразились Klebsiella pneumoniae, посещали одну и ту же больницу. Специалисты утверждают, что риск заразиться инфекцией, не посещая медицинские учреждения, очень низок. Больницы являются источниками распространения недуга.

Клебсиелла пневмония – особый вид бактерий, попадающий в кишечник после несоблюдения гигиены рук. Болезнь характеризуется повышением температуры, появлением кашля, боли в груди, кровавой мокроты. Вирус является одним из возбудителей пневмонии, также способен поразить мочеполовую систему, вызвать менингит, сепсис и другие опасные заболевания, угрожающие жизни человека.

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