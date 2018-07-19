В Харькове разоблачили сутенершу 19 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

​Харьковчанка организовала интимную встречу ранее незнакомого ей мужчины со своей подругой в помещении сауны.

27-летняя женщина в телефонном разговоре договорилась с ним о встрече и предложила интимное свидание со своей знакомой. За предоставление сексуальных услуг мужчина должен был заплатить 1000 грн девушке и аналогичную сумму своднице.



По факту происшествия следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.1 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы.



Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Досудебное расследование продолжается, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.