Происшествия

  • 229
    •  / 

В Харькове разоблачили сутенершу

В Харькове разоблачили сутенершу
​Харьковчанка организовала интимную встречу ранее незнакомого ей мужчины со своей подругой в помещении сауны.
27-летняя женщина в телефонном разговоре договорилась с ним о встрече и предложила интимное свидание со своей знакомой. За предоставление сексуальных услуг мужчина должен был заплатить 1000 грн девушке и аналогичную сумму своднице.

По факту происшествия следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.1 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Досудебное расследование продолжается, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2647.24 грн
100 EUR 3067.63 грн
10 RUB 4.1837 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи