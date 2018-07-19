В Харьковском зоопарке отпраздновали юбилей слонихи Тенди

Слонихе Тенди, которая живет в Харьковском зоопарке, 19 июля исполнилось 20 лет.

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В Харьковском зоопарке продолжается комплексная реконструкция, завершить которую могут уже через два года. Там внедрят современные подходы в работе, в том числе по обращению с животными. Предполагается, что между посетителями и питомцами зоопарка будут максимально убраны клетки и барьеры, где это возможно, и появятся зоогеографические зоны. Например, там появятся «Тропа тигра», «Дикая Австралия», «Африканская саванна», «Амазонский лес», «Речные берега», «Планета обезьян», «Королевство слонов» и др. Также на территории зоосада будет построен океанариум и обновится коллекция животных. В частности, в Харьков в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов бесплатно передадут пингвинов, белых медведей и жирафов.

Тенди родилась в 1998 году в Одесском зоопарке. Харьковским зоологам ее передали 7 октября 2000 года.Когда Тенди приехала в зоопарк, ее рост был 1,5 м, а вес – 770 кг. Тенди отличалась игривым характером, но первое время пугалась каждого шороха и пыталась спрятаться от «опасности» за сотрудников зоопарка, которые ухаживали за ней. Сейчас Тенди подросла до 2,2 метра и весит около 3 тонн. Изменился и характер: слониха стала более спокойной, хотя иногда ведет себя, как маленький ребенок, играя и обсыпаясь песком, или капризничает, если что-то не нравится. Любимое развлечение Тенди – купание из шланга, из еды – бананы и свекла.В честь дня рождения слонихи в зоопарке выложили надпись «Тенди 20» и сделали цветочное сердце с арбузами, дынями, бананами, свеклой, морковью и яблоками, которыми Тенди полакомилась.