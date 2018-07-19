Заявления на получение денег за компенсированный газ принимаются до 1 сентября 19 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Как и в прошлом году, под монетизацию подпадают сэкономленные домохозяйствами эквивалент стоимости 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа.