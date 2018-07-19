Экономика

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Заявления на получение денег за компенсированный газ принимаются до 1 сентября

Заявления на получение денег за компенсированный газ принимаются до 1 сентября
Как и в прошлом году, под монетизацию подпадают сэкономленные домохозяйствами эквивалент стоимости 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа.
Как сообщают на правительственном портале, до 1 июля 2018 года предприятия-производители или предприятия-исполнители услуг по газо-, и электроснабжению в бумажном и электронном виде предоставили структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения списки «энергосберегающих» субсидиантов с указанием суммы неиспользованной государственной помощи.

Субсидиантам, которые вели энергоэффективное домохозяйство, для получения средств необходимо до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты населения, на основании которого будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность.

Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления.

Открытие счета в банке, как и выбор самого уполномоченного банковского учреждения, через которые проводятся выплаты социальных пособий и пенсий, или в отделениях «Укрпочты» должно осуществляться субсидиантом самостоятельно. На момент подачи заявления счет в банке должен быть уже открыт. При этом в городах выплаты будут осуществлять исключительно через банковские учреждения, а в сельской местности – через банки или почту по выбору получателя.

Выплата «живых» денег в рамках правительственного проекта по монетизации части сэкономленных субсидий осуществляется правительством в этом году второй раз за годы украинской независимости. Это первый шаг перехода к полной монетизации льгот и субсидий. В прошлом году денежное вознаграждение от правительства за сэкономленные энергоресурсы получили 1 миллион 755 тысяч украинских семей.

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