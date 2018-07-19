Ученые дали название нашей эре 19 июля 2018 г. источник 0 0

Ученые дали официальное название нашей эре - той, в которой мы живем сейчас. Современный век будет называться мегхалайским.

Как сообщает ВВС со ссылкой на Международную геохронологическую комиссию, он охватывает 4200 лет, а точкой отсчета стала глобальная засуха, которая уничтожила несколько древних цивилизаций.



Геологи также выделили северногриппианский и гренландский периоды, который вместе с мегхалайским образуют эпоху галоцена, начавшуюся 11700 лет назад.



За основу новой классификации взяты климатические изменения на Земле. Некоторые представители научного сообщества не соглашаются с тем, что они оказали глобальное влияние на развитие всей планеты.