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Ученые дали название нашей эре

Ученые дали название нашей эре
Ученые дали официальное название нашей эре - той, в которой мы живем сейчас. Современный век будет называться мегхалайским.
Как сообщает ВВС со ссылкой на Международную геохронологическую комиссию, он охватывает 4200 лет, а точкой отсчета стала глобальная засуха, которая уничтожила несколько древних цивилизаций.

Геологи также выделили северногриппианский и гренландский периоды, который вместе с мегхалайским образуют эпоху галоцена, начавшуюся 11700 лет назад.

За основу новой классификации взяты климатические изменения на Земле. Некоторые представители научного сообщества не соглашаются с тем, что они оказали глобальное влияние на развитие всей планеты.

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