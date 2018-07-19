Экспорт-импорт: что продает и покупает Харьковская область 19 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Основа экспорта Харьковщины в первом полугодии 2018 года – электротехническое оборудование, готовые пищевые изделия и продукты растительного происхождения.



По данным Главного управления статистики в Харьковской области, в январе-мая 2018 года экспорт товаров составил $501,4 млн, импорт – $657,3 млн. По сравнению с январем-маем 2017 года, произошло увеличение экспорта на 4%, импорта – на 4,3%. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 141 страны мира.



Экспорт товаров в страны Европейского Союза составил $122,6 млн и увеличился по сравнению с январем-маем 2017 года на 34%.



Основу товарной структуры экспорта составляли машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование – 23,6%, готовые пищевые продукты – 22,7%, продукты растительного происхождения – 13,5%.



Импорт товаров из стран Европейского Союза составил $215,1 млн и увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 14,7%.



Основными импортируемыми товарами были машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование – 20,2%, полимерные материалы, пластмассы и изделия из них – 15%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 12,2%, недрагоценные металлы и изделия из них – 9,4%, готовые пищевые продукты – 8,6%.