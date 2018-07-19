Харьковчан приглашают на открытые тренировки 19 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Несколько открытых тренировок в рамках шестого сезона социального-спортивного проекта «Я смогу!» пройдет по выходным в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Харькове.

Занятия по различным направлениям (йога, body-art, Zumba-fitness) будут проходить по субботам и воскресеньям. Тренировки проведут сертифицированные инструкторы лучших спортивных клубов города. Принять участие в занятиях смогут как участники проекта «Я смогу!», так и все желающие.



21 июля состоится открытая тренировка по body sculpt (пер. Отакара Яроша, 14, центр спорта и фитнеса «Унифехт», начало – в 12:00).



28 июля в ретро-зоне парка Горького проведут занятие по танцам (начало – в 10:00) и по зумба-фитнесу (в 11:00).



Также открытые тренировки в ретро-зоне пройдут 11, 19 и 26 августа (в 10:00). Посетить их могут все желающие.