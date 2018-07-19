Происшествия

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В Харькове рецидивист напал на девочек

В Харькове рецидивист напал на девочек
Октябрьский районный суд Харькова признал 20-летнего жителя области виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный лицом, ранее совершавшим разбойное нападение).
Как сообщили в областной прокуратуре, рецидивиста приговорили к 7,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Происшествие случилось в январе 2018 года неподалеку от Южного вокзала. Ночью злоумышленник увидел на улице двух девушек 15 и 17 лет. Парень начал преследовать подруг, а догнав, угрожал ножом и требовал отдать все ценные вещи и деньги.

Одна из пострадавших упала на снег, тогда нападающий силой забрал деньги и телефон. Затем с угрозами разбойник отвел своих жертв в пустынное место и снова обыскал.

В общем рецидивист получил преступным образом около 600 грн. Потратить деньги парень не успел, поскольку в ту же ночь был задержан правоохранителями.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

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