Советы от ВХ

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Как получить «живые» деньги за сэкономленный газ

Как получить «живые» деньги за сэкономленный газ
Субсидиантам для получения компенсации в размере 700 грн за сэкономленный зимой газ необходимо до 1 сентября подать заявление в управление соцзащиты населения, на основании которого будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность.
"Так же, как и в прошлом году, под монетизацию подпадают сэкономленные домохозяйствами эквивалент стоимости 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа", - сообщается на правительственном сайте, посвященном энергоэффективности.

В сообщении отмечается, что информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления.

Напомним, выплата «живых» денег в рамках правительственного проекта по монетизации части сэкономленных субсидий осуществляется правительством второй раз. Это первый шаг перехода к полной монетизации льгот и субсидий. В прошлом году денежное вознаграждение от правительства за сэкономленные энергоресурсы получили 1,755 млн украинских семей.

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