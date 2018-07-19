ФБР: «Россия до сих пор продолжает заниматься преступными действиями» 19 июля 2018 г. источник 0 0

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия продолжает использовать дезинформацию, пропаганду и скрытые операции, направленные на то, чтобы посеять раздор в Соединенных Штатах.

Выступая на открытии Аспенского форума по безопасности в штате Колорадо 18 июля, Рэй поддержал вывод американских спецслужб о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года и отверг заявления президента России Владимира Путина, что его страна непричастна к таким действиям, передает "Радио Свобода".



"Точка зрения разведывательного сообщества не изменилась. Моя точка зрения не изменилась", – указал директор ФБР.



Он также отверг предложение Путина об обмене возможностями осуществить следственные действия. Путин предлагает предоставить американским прокурорам доступ к 12 россиянам, которых обвиняют во вмешательстве в выборы 2016 года, если российским прокурорам, преследующих критика Кремля Уильяма Браудера, позволят допросить нескольких американцев.



Белый дом заявил, что рассматривает эту идею, но Рей отверг ее.



"Это, безусловно, не является приоритетом в нашем перечне методов расследования. Россия до сих пор продолжает заниматься преступными действиями", – отметил руководитель ФБР.



В Госдепартаменте также назвали «абсурдной» идею обмена следственными группами, поскольку американский суд уже отклонил обвинения России против Браудера, и российская власть знает позицию США по данному вопросу.