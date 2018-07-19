Названы новые возможные сроки подписания договора об «открытом небе» с Евросоюзом

Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом будет подписано весной 2019 года, что позволит украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать в воздушных просторах Евросоюза и Украины.
Об этом на итоговой конференции по итогам завершения проекта Twinning "Приближение законодательства Украины в области сертификации аэродромов/аэропортов и летной пригодности к соответствующим нормам и стандартам Евросоюза" заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Я верю, что добрая воля Испании и Европейской комиссии даст нам решение уже в ближайшем будущем. И я надеюсь, что весной следующего года это соглашение уже будет подписано", - отметил министр.
Он также подчеркнул, что проблема подписания соглашения об общем авиационном пространстве Украина-ЕС является существенным сдерживающим фактором развития полноценного авиационного сообщения по данному направлению.