Названы новые возможные сроки подписания договора об «открытом небе» с Евросоюзом 19 июля 2018 г. источник 0 0

Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом будет подписано весной 2019 года, что позволит украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать в воздушных просторах Евросоюза и Украины.

Об этом на итоговой конференции по итогам завершения проекта Twinning "Приближение законодательства Украины в области сертификации аэродромов/аэропортов и летной пригодности к соответствующим нормам и стандартам Евросоюза" заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.



"Я верю, что добрая воля Испании и Европейской комиссии даст нам решение уже в ближайшем будущем. И я надеюсь, что весной следующего года это соглашение уже будет подписано", - отметил министр.



Он также подчеркнул, что проблема подписания соглашения об общем авиационном пространстве Украина-ЕС является существенным сдерживающим фактором развития полноценного авиационного сообщения по данному направлению.