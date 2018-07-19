ЕБРР одобрил программу для Украины на 250 миллионов евро 19 июля 2018 г. источник 0 0

Европейский банк реконструкции и развития одобрил новую программу USELF-III на 250 млн евро для поддержки частных проектов в возобновляемой энергетике в Украине.

Как сообщает ведущий советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, соответствующее решение совет директоров банка принял на заседании 18 июля.



В ЕБРР напомнили, что поддерживают развитие возобновляемой энергетики в Украине в рамках программы USELF с 2009 года, однако срок ее действия завершается 30 июня 2018 года, и USELF-III должна заменить ее.



За время действия программы ЕБРР выделил свыше 100 млн евро на проекты различных технологий возобновляемой энергетики общей мощностью свыше 150 МВт.



Ранее сообщалось, что ЕБРР намерен профинансировать до 30 новых проектов в Украине в 2018 году.



В свою очередь президент Украины Петр Порошенко призвал ЕБРР удвоить финансирование проектов в стране.