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В Сети появился новый тизер сериала «Доктор Кто»

В Сети появился новый тизер сериала «Доктор Кто»
Отличительной чертой 11 сезона станет то, что впервые с 1963 года роль главного героя в сериале исполнит женщина, актриса Джоди Уиттакер.
Премьера нового сезона шоу запланирована на осень этого года. Сериал является продукцией телеканала ВВС.

Новыми помощниками и друзьями 13-го Доктора станут Грэм (Брэдли Уолш), Райан (Тосин Коул) и Ямин (Мэндип Джилл).



«Доктор Кто»  — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он стартовал в ноябре 1963 года на канале ВВС. Съемки были остановлены в 1989 году и возобновились в 2005-м. Главный герой эпопеи — изобретательный инопланетянин Доктор Кто, путешествующий во времени и пространстве на машине под названием TARDIS. Роль Доктора Кто исполнили более десяти актеров. С 2013 года Доктора играл Питер Капальди. 

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