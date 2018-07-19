В Сети появился новый тизер сериала «Доктор Кто» 19 июля 2018 г. источник 0 0

Отличительной чертой 11 сезона станет то, что впервые с 1963 года роль главного героя в сериале исполнит женщина, актриса Джоди Уиттакер.

Премьера нового сезона шоу запланирована на осень этого года. Сериал является продукцией телеканала ВВС.



Новыми помощниками и друзьями 13-го Доктора станут Грэм (Брэдли Уолш), Райан (Тосин Коул) и Ямин (Мэндип Джилл).







«Доктор Кто» — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он стартовал в ноябре 1963 года на канале ВВС. Съемки были остановлены в 1989 году и возобновились в 2005-м. Главный герой эпопеи — изобретательный инопланетянин Доктор Кто, путешествующий во времени и пространстве на машине под названием TARDIS. Роль Доктора Кто исполнили более десяти актеров. С 2013 года Доктора играл Питер Капальди.